Госдума приняла законы о запрете второго гражданства для чиновников
Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Другой закон, который приняла Госдума, вносит поправки в Трудовой кодекс. Так, запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Речь идет об обеспечивающем персонале госорганов.
30 ноября 2020 г. президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет на второе гражданство, подданство и ВНЖ для государственных и муниципальных служащих, членов ОНК и уполномоченных по правам человека и по правам детей, сотрудников Росгвардии, СВР, ФСБ, ФСО, МВД, ФСИН, Следственного комитета, прокуратуры и дипломатических работников, для председателя Центробанка, губернаторов и депутатов.
Нововведения обусловлены поправками в Конституцию России, которые были приняты в результате общенародного голосования 1 июля.