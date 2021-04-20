Госдума приняла законы о запрете второго гражданства для чиновников

Другой закон, который приняла Госдума, вносит поправки в Трудовой кодекс. Так, запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране лицам на должностях, не относящихся к государственной или муниципальной службе, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне. Речь идет об обеспечивающем персонале госорганов.