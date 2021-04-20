Президент Чада Деби Итно умер после переизбрания на шестой срок
Президент Республики Чад Идрисс Деби Итно, занимавший свой пост с 1990 г. и переизбранный чуть больше недели назад на шестой срок, умер. Об этом сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на заявление высшего генералитета страны.
По их словам, 68-летний Деби Итно скончался от ран, полученных в бою с повстанцами на севере страны. Его пост, включающий в себя также полномочия главы Военного совета Чада, занял сын — генерал Махамат Итно.
Погибший Идрисс Деби Итно был кадровым военным, он получил во Франции образование летчика. В конце 1970-х гг. он присоединился к повстанческим группировкам, пытавшимся свергнуть тогдашнее правительство, однако вскоре ему пришлось бежать в соседнюю Ливию, вмешавшуюся в чадскую гражданскую войну. В 1982 г. он вошел в состав руководства режима президента Хиссена Хабре, занимая руководящие должности в армии и тайной полиции.
В 1989 г. он был обвинен в попытке свергнуть Хабре и бежал из страны, а в декабре 1990 г. благополучно изгнал его со сторонниками из страны и сам стал президентом Чада, с тех пор бессменно занимая эту должность. 11 апреля 2021 г. Итно переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.