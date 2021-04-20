Президент Чада Деби Итно умер после переизбрания на шестой срок

В 1989 г. он был обвинен в попытке свергнуть Хабре и бежал из страны, а в декабре 1990 г. благополучно изгнал его со сторонниками из страны и сам стал президентом Чада, с тех пор бессменно занимая эту должность. 11 апреля 2021 г. Итно переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.