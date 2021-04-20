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Президент Чада Деби Итно умер после переизбрания на шестой срок

Ведомости

Президент Республики Чад Идрисс Деби Итно, занимавший свой пост с 1990 г. и переизбранный чуть больше недели назад на шестой срок, умер. Об этом сообщает агентство France Press (AFP) со ссылкой на заявление высшего генералитета страны.

По их словам, 68-летний Деби Итно скончался от ран, полученных в бою с повстанцами на севере страны. Его пост, включающий в себя также полномочия главы Военного совета Чада, занял сын — генерал Махамат Итно.

Погибший Идрисс Деби Итно был кадровым военным, он получил во Франции образование летчика. В конце 1970-х гг. он присоединился к повстанческим группировкам, пытавшимся свергнуть тогдашнее правительство, однако вскоре ему пришлось бежать в соседнюю Ливию, вмешавшуюся в чадскую гражданскую войну. В 1982 г. он вошел в состав руководства режима президента Хиссена Хабре, занимая руководящие должности в армии и тайной полиции.

В 1989 г. он был обвинен в попытке свергнуть Хабре и бежал из страны, а в декабре 1990 г. благополучно изгнал его со сторонниками из страны и сам стал президентом Чада, с тех пор бессменно занимая эту должность. 11 апреля 2021 г. Итно переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных