Байден анонсировал Эрдогану окончательное признание США геноцида армян
Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что США официально признают геноцид армян, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас это сделали уже почти все штаты и Конгресс, но не сделала американская исполнительная власть, включая Госдепартамент и президента.
Как передает агентство, Байден собирается выступить с соответствующим заявлением 24 апреля — в день, который считается Днем памяти жертв геноцида армян в Армении. Таким образом глава американского государства исполнит обещание, сделанное во время предвыборной кампании в 2020 г.
Белый дом официально не подтверждал обсуждение вопроса геноцида армян в первом разговоре Байдена и Эрдогана, отметив лишь, что американский лидер выразил надежду на «конструктивные двусторонние отношения в различных областях и эффективное улаживание противоречий»
Сейчас 49 из 50 штатов США официально признали и осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа. Последним геноцид армян признал штат Алабама. С конца 1970-х каждый год 24 апреля президенты США выступают с телеобращением к армянам Америки. В 2019 г. Конгресс принял резолюцию о признании геноцида армян, но тогдашний президент США Дональд Трамп отказался характеризовать это событие таким образом. Обещал признать геноцид армян его предшественник Барак Обама, однако не выполнил своего слова.
Массовые убийства армянского населения произошли в 1915 г. на территории Османской империи во время депортаций в ходе Первой Мировой войны. В результате целенаправленной политики османских властей погибло, по разным оценкам, от 200 тыс. до 2 млн армян. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки.
Геноцид армян одной из первых, в 1915 г., вместе с Францией, признала Россия. Всего, включая саму Армению, полностью эти события признают попыткой уничтожения армянского народа власти 30 стран. Кроме того, геноцид армян признает ряд регионов Австралии, Великобритании, Испании, Мексики и Украины.