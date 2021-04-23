Байден анонсировал Эрдогану окончательное признание США геноцида армян

Сейчас 49 из 50 штатов США официально признали и осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа. Последним геноцид армян признал штат Алабама. С конца 1970-х каждый год 24 апреля президенты США выступают с телеобращением к армянам Америки. В 2019 г. Конгресс принял резолюцию о признании геноцида армян, но тогдашний президент США Дональд Трамп отказался характеризовать это событие таким образом. Обещал признать геноцид армян его предшественник Барак Обама, однако не выполнил своего слова.