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Глава офиса Зеленского назвал «некорректным» приглашение Путина в Киев

Ведомости

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не готов пригласить к себе президента России Владимира Путина.

«Нет, я считаю это некорректным», — заявил Ермак в интервью изданию Liga.net, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Он добавил, что высказанное ранее предложение президента Украины Владимира Зеленского к Путину о встрече «в любой точке Донбасса» говорит о готовности Киева к продолжению переговоров. «Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью», — резюмировал Ермак.

Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы 20 апреля закончились ничем. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».

Ранее по теме: В Киеве назвали странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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