Глава офиса Зеленского назвал «некорректным» приглашение Путина в Киев
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не готов пригласить к себе президента России Владимира Путина.
«Нет, я считаю это некорректным», — заявил Ермак в интервью изданию Liga.net, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Он добавил, что высказанное ранее предложение президента Украины Владимира Зеленского к Путину о встрече «в любой точке Донбасса» говорит о готовности Киева к продолжению переговоров. «Это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью», — резюмировал Ермак.
Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы 20 апреля закончились ничем. Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным». Он пояснил, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора».