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В Киеве назвали странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

Ведомости

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «немного странным» предложение президента России Владимира Путина провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — цитирует его «Страна.ua».

Резников добавил, что такая встреча может состояться только в рамках т. н. «нормандского формата» при участии лидеров Франции и Германии. Говорить на этой встрече Зеленский с Путиным будет сначала о завершении конфликта в Донбассе, а уже потом — о налаживании отношений между Москвой и Киевом.

20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы закончились ничем.

22 апреля Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить ситуацию в регионе на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоров Киева с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть».

Ранее по теме: Песков исключил обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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