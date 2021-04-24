В Киеве назвали странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «немного странным» предложение президента России Владимира Путина провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Об этом он рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
«Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — цитирует его «Страна.ua».
Резников добавил, что такая встреча может состояться только в рамках т. н. «нормандского формата» при участии лидеров Франции и Германии. Говорить на этой встрече Зеленский с Путиным будет сначала о завершении конфликта в Донбассе, а уже потом — о налаживании отношений между Москвой и Киевом.
20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы закончились ничем.
22 апреля Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить ситуацию в регионе на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоров Киева с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть».