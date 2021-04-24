В Киеве назвали странным предложение Путина о встрече с Зеленским в Москве

Резников добавил, что такая встреча может состояться только в рамках т. н. «нормандского формата» при участии лидеров Франции и Германии. Говорить на этой встрече Зеленский с Путиным будет сначала о завершении конфликта в Донбассе, а уже потом — о налаживании отношений между Москвой и Киевом.