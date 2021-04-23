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Песков исключил обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящей встречи предположительно будут обсуждать двусторонние отношения, тема Крыма подниматься не будет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать», — сказал Песков.

20 апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Вчера в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

Путин пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.  

По словам Пескова, непризнание Белоруссией Крыма российским не осложняет диалог между странами, это суверенное право Минска. Вопрос признания Крыма российским в ходе вчерашней встречи Путина и Лукашенко не поднимался, добавил он.

Ранее по теме: Офис Зеленского обещал ответить на предложение Путина о встрече в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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