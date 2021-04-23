Песков исключил обсуждение Крыма на встрече Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящей встречи предположительно будут обсуждать двусторонние отношения, тема Крыма подниматься не будет, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях. Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать», — сказал Песков.
20 апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. Вчера в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений.
Путин пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
По словам Пескова, непризнание Белоруссией Крыма российским не осложняет диалог между странами, это суверенное право Минска. Вопрос признания Крыма российским в ходе вчерашней встречи Путина и Лукашенко не поднимался, добавил он.