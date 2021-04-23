Офис Зеленского обещал ответить на предложение Путина о встрече в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский обязательно отреагирует на предложение президента России Владимира Путина встретиться в Москве, заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель агентству «Укринформ».
«Реакция главы государства обязательно будет», — сказала Мендель.
20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем.
22 апреля Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
Глава ДНР Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить ситуацию в регионе на линии соприкосновения в Донбассе. Позднее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что переговоров Киева с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть».