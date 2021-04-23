Офис Зеленского обещал ответить на предложение Путина о встрече в Москве

22 апреля Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Глава российского государства пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.