В Киеве отказались от переговоров с Луганском и Донецком

20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. 22 апреля Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Путин пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.