В Киеве отказались от переговоров с Луганском и Донецком
Власти Украины не будут вести переговоры с так называемыми Донецкой и Луганской народными республиками, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала «Украина 24».
«Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже", — сказал Арестович.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить ситуацию в регионе на линии соприкосновения в Донбассе.
20 апреля Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы закончились ничем. 22 апреля Путин заявил о готовности к встрече с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Путин пояснил, что если Зеленский добивается стабилизации обстановки в Донбассе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.