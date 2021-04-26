Зеленский заявил о начале подготовки встречи с Путиным
Все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, офис президента Украины начал подготовку к ней и свяжется с администрацией российского президента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».
«Все идет к тому, что встреча состоится. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место или город [для встречи]», — сказал Зеленский. Он отметил, что ему важна «суть, о чем, а где, когда — это уже детали», хотя до этого намеревался сделать это в Донбассе.
Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы 20 апреля закончились ничем. В то же время в Кремле говорили, что не получали официального запроса на встречу. Спустя пару дней российский лидер ответил, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений, что, в свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «немного странным», так как, по его мнению, Россия и ее лидер являются агрессорами в Донбассе.
Ситуация на востоке Украины обострилась с февраля, когда усилились взаимные обстрелы на линии разграничения в Донбассе, в результате которых гибли украинские военные и мирные жители. В марте украинское военное командование заявило о концентрации российских войск у границ страны, США и европейские страны выразили в связи с этим озабоченность. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной.