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Зеленский заявил о начале подготовки встречи с Путиным

Ведомости

Все идет к тому, что встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится, офис президента Украины начал подготовку к ней и свяжется с администрацией российского президента. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Все идет к тому, что встреча состоится. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место или город [для встречи]», — сказал Зеленский. Он отметил, что ему важна «суть, о чем, а где, когда — это уже детали», хотя до этого намеревался сделать это в Донбассе.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в «любой точке украинского Донбасса», так как переговоры в рамках трехсторонней контактной группы 20 апреля закончились ничем. В то же время в Кремле говорили, что не получали официального запроса на встречу. Спустя пару дней российский лидер ответил, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то он должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.

При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений, что, в свою очередь, вице-премьер Украины Алексей Резников назвал «немного странным», так как, по его мнению, Россия и ее лидер являются агрессорами в Донбассе.

Ситуация на востоке Украины обострилась с февраля, когда усилились взаимные обстрелы на линии разграничения в Донбассе, в результате которых гибли украинские военные и мирные жители. В марте украинское военное командование заявило о концентрации российских войск у границ страны, США и европейские страны выразили в связи с этим озабоченность. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной.

Ранее по теме: Зеленский ответил на предложение Путина о встрече

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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