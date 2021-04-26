Зеленский заявил о начале подготовки встречи с Путиным

«Все идет к тому, что встреча состоится. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место или город [для встречи]», — сказал Зеленский. Он отметил, что ему важна «суть, о чем, а где, когда — это уже детали», хотя до этого намеревался сделать это в Донбассе.