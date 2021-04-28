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Кремль не получил предложение Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Ведомости

В Кремле пока не получали официального предложения от президента Украины Владимира Зеленского встрече с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Об этом пока официально не знает ни Ватикан, если мы правильно понимаем, ни российская сторона. Мы пока не получали никакой официальной информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента добавил, что ему неизвестно о готовности Путина приехать в Ватикан, а от Зеленского «конкретных формулировок мы пока не видели».

«Мы исходим из того, что президент Путин сказал, что, поскольку мы не являемся стороной конфликта, то говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках «минской четверки», — пояснил Песков.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал предложение о встрече в российской столице «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». 26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию.

Ранее по теме: Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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