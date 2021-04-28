Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным
Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил в интервью итальянской газете la Repubblica украинский лидер Владимир Зеленский.
«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе», — сказал он.
Ранее Зеленский предложил Путину встретиться «любой точке украинского Донбасса». Спустя пару дней российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран.
При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». В то же время руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя возможность приглашения Путина в Киев, назвал этот шаг «некорректным».