Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным

При этом Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Однако вице-премьер Украины Алексей Резников назвал это предложение «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». В то же время руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя возможность приглашения Путина в Киев, назвал этот шаг «некорректным».