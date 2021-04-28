Медведев прокомментировал уход Кудрина с должности главы Минфина в 2011 году

Разногласия Кудрина и Медведева начались в 2011 г. после решения Медведева о беспрецедентных расходах на модернизацию армии — 20 трлн руб. до 2020 г. Кудрин не раз говорил, что такие расходы для бюджета непосильны. Позже конфликт обострился — в сентябре 2011 г. после сообщения о том, что Медведев может возглавить правительство в 2012 г., Кудрин, находясь в Вашингтоне на совместной сессии Всемирного банка и МВФ, сказал, что в новом кабинете министров работать не готов. «Я не вижу себя в новом правительстве. Дело не только в том, что мне никто и не предлагал, но я думаю, что те разногласия, которые у меня есть, они не позволяют мне идти в это правительство», — сказал тогда Кудрин.