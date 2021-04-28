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Медведев прокомментировал уход Кудрина с должности главы Минфина в 2011 году

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что отставка главы Счетной палаты Алексея Кудрина с поста вице-премьера и министра финансов в 2011 г. не была основана на враждебных отношениях. По его словам, отставка была связана с разногласиями во взглядах на действия и решения, которые принимались Медведевым, когда он был президентом России. 

«У меня с Алексеем Кудриным никогда не было каких-то там враждебных отношений. В определенный период просто Алексей Леонидович сказал, что он считает какие-то действия и решения, которые тогда мной принимались как президентом страны, неверными. Раз он об этом сказал, естественно, я ему сказал, что нам придется в этой ситуации разойтись», — сказал Медведев, отвечая на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира VKLive.

Медведев отметил, что считает Кудрина «большим профессионалом». По его мнению, нынешний руководитель Счетной палаты внес большой вклад в преодоление кризиса 2008—2009 гг. 

Разногласия Кудрина и Медведева начались в 2011 г. после решения Медведева о беспрецедентных расходах на модернизацию армии — 20 трлн руб. до 2020 г. Кудрин не раз говорил, что такие расходы для бюджета непосильны. Позже конфликт обострился — в сентябре 2011 г. после сообщения о том, что Медведев может возглавить правительство в 2012 г., Кудрин, находясь в Вашингтоне на совместной сессии Всемирного банка и МВФ, сказал, что в новом кабинете министров работать не готов. «Я не вижу себя в новом правительстве. Дело не только в том, что мне никто и не предлагал, но я думаю, что те разногласия, которые у меня есть, они не позволяют мне идти в это правительство», — сказал тогда Кудрин. 

После его слов Медведев заявил, что правительство реализует курс президента, а «несогласные с ним должны уйти. Поэтому я обращаюсь прямо здесь к вам (к Кудрину. — Прим. ред.) с таким предложением. Если вы считаете, что у вас есть иные взгляды на экономическую повестку дня, чем у президента, то есть у меня, вы можете написать соответствующее заявление об отставке». Уже вечером в тот же день Медведевым был подписан указ об отставке Кудрина с поста вице-премьера и министра финансов. 

Ранее по теме: Кудрин ушел из правительства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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