Правительство Украины уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева

Коболев возглавлял «Нафтогаз» с марта 2014 г. При нем Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине компенсацию в размере $2,56 млрд. В последний раз контракт с Коболевым украинское правительство продлило в 2019 г., обязав «Нафтогаз» увеличить по итогам текущего года добычу собственного природного газа на 10% — до уровня в 18,3 млрд куб. м. Пришедший на смену Коболеву Витренко в 2018 г. занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза».