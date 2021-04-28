Правительство Украины уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева
Правительство Украины уволило Андрея Коболева с должности главы госкомпании «Нафтогаз Украины», на этом посту его заменит Юрий Витренко, который занимал должность исполнительного директора компании. Об этом сообщает пресс-служба украинского кабмина.
«С 28 апреля 2021 г. прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», представителей государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины», а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича», — говорится в сообщении. С 29 апреля «Нафтогаз Украины» возглавит Юрий Витренко.
В пресс-службе украинского правительства отметили, что решение о кадровых перестановках принято на фоне обсуждения отчета «Нафтогаза» за 2020 г. Согласно документу, убыток госкомпании составил 19 млрд грн при том, что в утвержденном украинском кабмине финансовом плане «Нафтогаза» предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.
«По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 г. признана неудовлетворительной», — подчеркнули в правительстве Украины.
Коболев возглавлял «Нафтогаз» с марта 2014 г. При нем Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине компенсацию в размере $2,56 млрд. В последний раз контракт с Коболевым украинское правительство продлило в 2019 г., обязав «Нафтогаз» увеличить по итогам текущего года добычу собственного природного газа на 10% — до уровня в 18,3 млрд куб. м. Пришедший на смену Коболеву Витренко в 2018 г. занимал должность исполнительного директора «Нафтогаза».