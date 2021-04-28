В МИДе предложили «попробовать» отключить Россию от SWIFT
Директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских прокомментировал предложения отключить Россию от международной платежной системы SWIFT фразой «пусть попробуют», передает «РИА Новости»
«Пусть попробуют», — сказал он в ответ на вопрос, как РФ будет реагировать на соответствующие попытки.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России. При этом вопрос об отключении последней от системы неоднократно поднимался странами Запада в рамках ужесточения антироссийских санкций.
«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются, — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — подчеркнул Крутских.
В декабре с таким предложением выступил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, а 26 апреля идею поддержала крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕРР), объяснив свою позицию дипломатическим конфликтом России с Чехией и делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.