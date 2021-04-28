В МИДе предложили «попробовать» отключить Россию от SWIFT

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются, — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — подчеркнул Крутских.