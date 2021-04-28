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В МИДе предложили «попробовать» отключить Россию от SWIFT

Ведомости

Директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских прокомментировал предложения отключить Россию от международной платежной системы SWIFT фразой «пусть попробуют», передает «РИА Новости»

«Пусть попробуют», — сказал он в ответ на вопрос, как РФ будет реагировать на соответствующие попытки.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России. При этом вопрос об отключении последней от системы неоднократно поднимался странами Запада в рамках ужесточения антироссийских санкций.

«Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем. И то, что эти акции не предпринимаются, — как раз свидетельство того, что за последние годы при президентстве Путина мы укрепили свою обороноспособность. И не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — подчеркнул Крутских.

В декабре с таким предложением выступил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук, а 26 апреля идею поддержала крупнейшая фракция Европейского парламента (ЕП) Европейская народная партия (ЕРР), объяснив свою позицию дипломатическим конфликтом России с Чехией и делом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Ранее по теме: Лавров заявил о наличии у России базы для создания аналога SWIFT

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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