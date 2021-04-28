МИД Франции выразил уверенность в эффективности «нормандского формата»
МИД Франции уверен, что «нормандский формат» переговоров остается действенным и в наилучшей степени соответствует задачам нормализации ситуации с украинским конфликтом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя французского дипломатического ведомства.
«Мы остаемся уверенными в том, что нормандский формат остается наилучшим для достижения прогресса [в вопросе урегулирования конфликта], как это и происходило и ранее», — говорится в заявлении.
27 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельный «нормандскому» формат переговоров по Донбассу с привлечением «мощных игроков». Он также высказался за модернизацию и обновление «минского» переговорного процесса.
Ранее в интервью Financial Times Зеленский сказал, что участвует в процессе, который был утвержден еще до его прихода к власти на Украине. Глава государства выступил за внесение изменений в «минский формат» и допустил использование другого формата в качестве альтернативы. Он призвал США, Великобританию и Канаду более активно участвовать в дипломатическом процессе.