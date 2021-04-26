Макрон рассказал Путину о переговорах с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал президенту России Владимиру Путину о прошедших в Париже переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора между двумя лидерами.
«Эммануэль Макрон информировал по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины», – говорится в сообщении.
Путин и Макрон выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины и отметили необходимость выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса.
Российский лидер обратил внимание на «провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения минских соглашений». Стороны подтвердили настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в «нормандском» формате.
16 апреля Зеленский посетил Париж и провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам видеоконференции официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лидеры призвали Россию отвести войска от украинских границ. Меркель и Макрон выразили свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули необходимость реализации минских договоренностей.