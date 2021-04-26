Макрон рассказал Путину о переговорах с Зеленским

16 апреля Зеленский посетил Париж и провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам видеоконференции официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что лидеры призвали Россию отвести войска от украинских границ. Меркель и Макрон выразили свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули необходимость реализации минских договоренностей.