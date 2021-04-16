Макрон и Меркель призвали Россию убрать войска от границы с Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали Россию отвести войска от украинских границ, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт по итогам совместной видеоконференции лидеров.
«Они разделили опасения по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к расформированию этих подкреплений с целью деэскалации ситуации», – сказал Зайберт. Меркель и Макрон выразили свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули необходимость реализации Минских договоренностей.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. 9 апреля украинский лидер сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных.