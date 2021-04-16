Зеленский рассказал об обсуждении членства Украины в НАТО с Макроном
Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО, сообщает «РИА Новости».
«С госпожой (канцлером Германии Ангелой) Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос (членства Украины в НАТО – ред.)», — сказал Зеленский на брифинге в эфире телеканала «Украина 24».
16 апреля Зеленский прибыл в Париж, где провел встречу с Макроном, а также переговоры в видеоформате с Меркель.
Помимо этого, глава украинского государства заявил о готовности к разговору со всеми лидерами «нормандского формата», в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
«Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах "Н-4" ("нормандский формат" — ред.), где вопросы решают четыре лидера», — сказал Зеленский.
6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.