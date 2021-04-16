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Зеленский рассказал об обсуждении членства Украины в НАТО с Макроном

Ведомости

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО, сообщает «РИА Новости».

«С госпожой (канцлером Германии Ангелой) Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос (членства Украины в НАТО – ред.)», — сказал Зеленский на брифинге в эфире телеканала «Украина 24».

16 апреля Зеленский прибыл в Париж, где провел встречу с Макроном, а также переговоры в видеоформате с Меркель.

Помимо этого, глава украинского государства заявил о готовности к разговору со всеми лидерами «нормандского формата», в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

«Я настроен, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупация наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах "Н-4" ("нормандский формат" — ред.), где вопросы решают четыре лидера», — сказал Зеленский.

6 апреля в ходе телефонной беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в альянс единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Кроме того, в конце марта в Киеве утвердили национальную стратегию военной безопасности. Документ предполагает меры по усилению интеграции с НАТО для дальнейшего членства в альянсе.

Ранее по теме: Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к миру в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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