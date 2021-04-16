Зеленский рассказал об обсуждении членства Украины в НАТО с Макроном

«С госпожой (канцлером Германии Ангелой) Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос (членства Украины в НАТО – ред.)», — сказал Зеленский на брифинге в эфире телеканала «Украина 24».