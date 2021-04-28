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Президент Молдавии подписала указ о досрочном роспуске парламента

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о досрочном роспуске парламента, сообщает «Sputnik Молдова».

«Несколько минут назад подписала указ о роспуске нынешнего парламента. Этим решением открыт путь для того, чтобы граждане могли выбрать новый парламент, который будет обслуживать интересы страны и людей», – сказала Санду на брифинге.

Досрочные парламентские выборы в стране назначены на 11 июля. «Необходимо как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором находится уходящий парламент», – подчеркнула президент.

Санду победила на президентских выборах в Молдавии в ноябре 2020 г. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, бывший глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. В декабре Санду выступила на митинге в Кишиневе, потребовав от правительства уйти в отставку, чтобы начать процедуру роспуска парламента.

По ее словам, граждане Молдавии устали от действующего правительства и парламента, которые хотят «продолжать грабить государство».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных