Президент Молдавии подписала указ о досрочном роспуске парламента

Санду победила на президентских выборах в Молдавии в ноябре 2020 г. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, бывший глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. В декабре Санду выступила на митинге в Кишиневе, потребовав от правительства уйти в отставку, чтобы начать процедуру роспуска парламента.