Президент Молдавии подписала указ о досрочном роспуске парламента
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о досрочном роспуске парламента, сообщает «Sputnik Молдова».
«Несколько минут назад подписала указ о роспуске нынешнего парламента. Этим решением открыт путь для того, чтобы граждане могли выбрать новый парламент, который будет обслуживать интересы страны и людей», – сказала Санду на брифинге.
Досрочные парламентские выборы в стране назначены на 11 июля. «Необходимо как можно скорее поставить точку в хаосе, в котором находится уходящий парламент», – подчеркнула президент.
Санду победила на президентских выборах в Молдавии в ноябре 2020 г. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, бывший глава государства Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. В декабре Санду выступила на митинге в Кишиневе, потребовав от правительства уйти в отставку, чтобы начать процедуру роспуска парламента.
По ее словам, граждане Молдавии устали от действующего правительства и парламента, которые хотят «продолжать грабить государство».