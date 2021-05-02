Захарова прокомментировала предложение Лондона о борьбе с «российской пропагандой»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о борьбе с пропагандой и фейками России, процитировав святого Антония.
«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: "Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы". В пору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие ее не раз для оправдания вооруженного вторжения и свержения правительств (именно так действовала Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», — заявила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Рааб рассказал, что страны «группы семи» (G7) рассмотрят предложение Великобритании о создании механизма по совместному противодействию пропаганде и фейкам России.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов работать с Россией по общим вопросам и улучшать отношения с российскими властями в случае соблюдения его ценностей.
По его словам, в отношениях с Россией нужно использовать «три ключевых понятия: сдерживание, противодействие и взаимодействие». При этом он отметил, что Россия якобы сама усиливает напряженность и проводит кампании по дезинформации.