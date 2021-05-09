Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
Россия продемонстрировала готовность задействовать военную силу в Европе, говорится в отчете о работе разведки Финляндии, опубликованном на сайте минобороны страны.
«Россия, например, продемонстрировала возможность и готовность использовать, где это необходимо, вооруженные силы для достижения своих целей, в том числе в Европе, что усилило конфронтацию и военную активность в Прибалтике», — говорится в документе.
В ведомстве также добавили, что Россия наращивает свое военное присутствие и в Арктике, обратив внимание на растущие интересы в регионе ведущих стран мира.
Ранее Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск на границу с Украиной. Позже, в конце апреля, российские войска и флот были отведены от границы с Украиной и начали возвращаться в пункты постоянной дислокации. 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения межвидовых учений в Крыму заявил, что «цели внезапной проверки достигнуты полностью»: «Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны». В связи с этим он принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.