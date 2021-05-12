МИД назвал страны, откуда совершалось большинство кибератак на Россию

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г. В Кремле заявляли, что Москва к хакерским атакам на США не имеет никакого отношения.