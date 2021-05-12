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МИД назвал страны, откуда совершалось большинство кибератак на Россию

Ведомости

Большинство кибератак на Россию в 2020 г. совершалось с территории США, Германии и Нидерландов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Олега Сыромолотова.

Он добавил, что хакеры атаковали объекты, связанные с разработкой вакцин, госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

В апреле в МИДе сообщали об участившихся атаках на свои сайты. Ранее Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам России (НКЦКИ) рекомендовал повысить защищенность информационных ресурсов из-за угроз «ответных» атак со стороны США, которые считают Россию причастной к массовой хакерской атаке, писал ТАСС.

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г. В Кремле заявляли, что Москва к хакерским атакам на США не имеет никакого отношения.

Ранее по теме: Песков ответил на сообщения о причастности России к атаке на Colonial Pipeline

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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