МИД назвал страны, откуда совершалось большинство кибератак на Россию
Большинство кибератак на Россию в 2020 г. совершалось с территории США, Германии и Нидерландов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИДа Олега Сыромолотова.
Он добавил, что хакеры атаковали объекты, связанные с разработкой вакцин, госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.
В апреле в МИДе сообщали об участившихся атаках на свои сайты. Ранее Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам России (НКЦКИ) рекомендовал повысить защищенность информационных ресурсов из-за угроз «ответных» атак со стороны США, которые считают Россию причастной к массовой хакерской атаке, писал ТАСС.
Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г. В Кремле заявляли, что Москва к хакерским атакам на США не имеет никакого отношения.