Захарова заявила о неспособности Праги провести расследование взрывов во Врбетице
Чешская сторона не в состоянии провести провести объективное расследование взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 г., заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский МИД, по ее словам, обратил внимание на публикацию чешской газеты «Днес», в которой рассказывалось о пропаже большого количества оружия со складов сразу после взрывов в 2014 г. Арендатор складов IMEX Group, уверенный в том, что такое количество оружия не могло быть уничтожено в ходе взрывов, подал иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании. Чешские же власти, отмечает издание, оставили без комментариев эти сведения.
«Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий. Во всей этой истории очевиден лишь один факт – в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России», — заявила Захарова.
В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.