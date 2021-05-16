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Посол Чехии ожидает разъяснений Москвы по дальнейшей работе дипмиссии

Ведомости

Посольство Чехии в Москве ожидает разъяснений российской стороны по поводу того, как включение республики в список недружественных России стран скажется на практической работе посольства. Об этом рассказал в эфире «Чешского радио» чешский посол Витезслав Пивонька.

«Будем ждать ответа России. По сути, они должны объяснить нам, что это будет значить в практической работе посольства и генеральных консульств»

14 мая правительство России утвердило список стран, совершающих недружественные действия в отношении России: в него вошли только США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в дипломатическую миссию в России не более 19 работников-россиян, США — ни одного.

МИД Чехии развал решение Москвы дальнейшим шагом  эскалации отношений не только с Прагой, но и с Евросоюзом.

В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.

Ранее по теме: Песков объяснил ограниченность перечня недружественных России стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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