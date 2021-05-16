Посол Чехии ожидает разъяснений Москвы по дальнейшей работе дипмиссии
Посольство Чехии в Москве ожидает разъяснений российской стороны по поводу того, как включение республики в список недружественных России стран скажется на практической работе посольства. Об этом рассказал в эфире «Чешского радио» чешский посол Витезслав Пивонька.
«Будем ждать ответа России. По сути, они должны объяснить нам, что это будет значить в практической работе посольства и генеральных консульств»
14 мая правительство России утвердило список стран, совершающих недружественные действия в отношении России: в него вошли только США и Чехия. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в дипломатическую миссию в России не более 19 работников-россиян, США — ни одного.
МИД Чехии развал решение Москвы дальнейшим шагом эскалации отношений не только с Прагой, но и с Евросоюзом.
В середине апреля власти Чехии заявили, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля. Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице.