МИД назвал новый критерий для включения в список недружественных России стран

14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. В Праге в ответ заявили, что это является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но также с Евросоюзом и его союзниками. В США комментировать подобное решение Москвы не стали. 18 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что указанный перечень в дальнейшем может быть расширен.