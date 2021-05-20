МИД назвал новый критерий для включения в список недружественных России стран
Отношение иностранных государств к военно-мемориальному наследию России и СССР может рассматриваться в числе критериев при их оценке как недружественных, заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому военно-мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым будут применяться меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством», — сказал он.
Богданов указал, что российские воинские захоронения, мемориалы и памятники, относящиеся к периоду Второй мировой войны, расположены на территории 45 иностранных государств. Наибольшая часть из них — в Европе, прежде всего — в Германии, где таковых свыше 4000.
Замглавы МИД добавил, что Россия имеет соглашения с рядом стран о содержании захоронений советских воинов времен Второй мировой войны, в частности — 15 двусторонних договоров и одно многостороннее соглашение, действующее в СНГ. При этом многие партнеры уклоняются от выполнения обязательств. Так, по словам Богданова, в Польше с 1997 г. было ликвидировано 449 советских мемориалов, расположенных вне мест погребений.
В то же время некоторые страны с должным уважением относятся к советским захоронениям и без каких-либо официальных документов, добавил замминистра. Среди них — Австрия, Норвегия и Франция.
14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. В Праге в ответ заявили, что это является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но также с Евросоюзом и его союзниками. В США комментировать подобное решение Москвы не стали. 18 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что указанный перечень в дальнейшем может быть расширен.