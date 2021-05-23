Сербия получила от России партию бронетехники
Россия передала Сербии партию модернизированных танков Т-72МС и бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на сербское минобороны.
«Российская сторона сегодня передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС, вместе с переданной ранее техникой тем самым завершена передача 30 танков и 30 бронетранспортеров по соглашению о военном сотрудничестве», — заявили в оборонном ведомстве.
По словам замглавы Минобороны России Александра Фомина, поставленная техника отвечает всем стандартам и укрепит боевой потенциал сербской армии, а Россия будет и дальше оказывать всяческое содействие модернизации вооруженных сил Сербии, укрепляя двусторонние отношения.
Как отмечает агентство, Сербия остается крупнейшим импортером российских вооружений в Европе, ранее страна приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35 и получила в дар шесть истребителей МиГ-29, а также танки Т-72МС и бронетранспортеры БРДМ-2МС.