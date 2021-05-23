Сербия получила от России партию бронетехники

Как отмечает агентство, Сербия остается крупнейшим импортером российских вооружений в Европе, ранее страна приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35 и получила в дар шесть истребителей МиГ-29, а также танки Т-72МС и бронетранспортеры БРДМ-2МС.