ФСБ сообщила о выcылке из России агента украинских спецслужб

В середине апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломата уличили во встрече с российским гражданином, от которого он получал информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов. Кроме того, в конце того же месяца украинские власти объявили консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране и также выслали.