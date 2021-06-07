ФСБ сообщила о выcылке из России агента украинских спецслужб
ФСБ задержала и выдворила из России агента украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в ФСБ, его сотрудники пресекли «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб», которую вел гражданин Украины Алексей Семеняка». «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», — пояснили в ведомстве, отметив, что высланный не успел нанести ущерб государству.
У Семеняки изъяли электронные устройства, на которых сотрудники ФСБ обнаружили сообщения от сотрудников СБУ с предложениями «оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». Попытка удаленно уничтожить эти данные, по словам сотрудников российской спецслужбы, не удалась.
В середине апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломата уличили во встрече с российским гражданином, от которого он получал информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов. Кроме того, в конце того же месяца украинские власти объявили консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране и также выслали.