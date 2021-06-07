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ФСБ сообщила о выcылке из России агента украинских спецслужб

Ведомости

ФСБ задержала и выдворила из России агента украинских спецслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ФСБ, его сотрудники пресекли «разведывательно-подрывную деятельность в интересах украинских спецслужб», которую вел гражданин Украины Алексей Семеняка». «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», — пояснили в ведомстве, отметив, что высланный не успел нанести ущерб государству.

У Семеняки изъяли электронные устройства, на которых сотрудники ФСБ обнаружили сообщения от сотрудников СБУ с предложениями «оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». Попытка удаленно уничтожить эти данные, по словам сотрудников российской спецслужбы, не удалась.

В середине апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Дипломата уличили во встрече с российским гражданином, от которого он получал информацию закрытого характера, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов. Кроме того, в конце того же месяца украинские власти объявили консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране и также выслали.

Ранее по теме: МИД Украины объявил российского консула в Одессе нежелательным лицом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных