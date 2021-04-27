МИД Украины объявил российского консула в Одессе нежелательным лицом
Министерство иностранных дел Украины объявило консула России в Одессе нежелательным лицом для пребывания в стране, он должен покинуть территорию Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
26 апреля Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве, он должен покинуть страну к 1 мая. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы министерства.
«В ответ МИД Украины объявляет консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 г.», — говорится в сообщении.
Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику, добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
«Полностью исключаем голословные обвинения в том, что объявленный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций», — добавили в Киеве.
17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов.