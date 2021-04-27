МИД Украины объявил российского консула в Одессе нежелательным лицом

17 апреля ФСБ России сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов.