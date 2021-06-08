США вывели из Афганистана около половины войск

Президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции, «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». По состоянию на весну 2021 г., в Афганистане находились 2,5 тыс. военных США. За почти 20 лет операции американских сил в стране погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. Это самый продолжительный конфликт с участием армии США. Максимума американский контингент в Афганистане достиг при президенте Бараке Обаме (около 14 тыс. человек).