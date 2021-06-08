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США вывели из Афганистана около половины войск

Ведомости

Из Афганистана уже выведена примерно половина американских военнослужащих и боевой техники. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи, передает телеканал АВС.

«Вывод продолжается очень гладко, он наполовину завершен», — сказал Маккензи. Подробностей он не сообщил. Кроме того, как сообщает телеканал со ссылкой на источники, уже на этой неделе Маккензи предоставит главе Пентагона Ллойду Остину варианты действий для обеспечения безопасности посольства США в Афганистане, функционирования аэропорта Кабула, а также обеспечения контртеррористической поддержки афганских властей после вывода войск.

Среди возможных предложений собеседники телеканала называют регулярные разведвылеты американских самолетов и беспилотников с авианосцев и авиабаз в районе Персидского залива, в частности, Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Вариантов размещения личного состава пока нет. Так, опции Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, использовавшиеся в 2000-х гг., признаются Пентагоном малореализуемыми в том числе из-за возможной негативной реакции России.

В то же время глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши уже заявил, что Исламабад не согласен размещать на своей территории какие-либо выводимые из Афганистана войска. «Не может быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботиться о своих интересах», — сказал Куреши пакистанскому телеканалу Geo News.

Президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции, «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». По состоянию на весну 2021 г., в Афганистане находились 2,5 тыс. военных США. За почти 20 лет операции американских сил в стране погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. Это самый продолжительный конфликт с участием армии США. Максимума американский контингент в Афганистане достиг при президенте Бараке Обаме (около 14 тыс. человек).

Президент Дональд Трамп в 2017 г. сократил воинский контингент в стране сначала до 8,5 тыс. В конце февраля 2020 г. США и движение «Талибан» (запрещено в России) подписали мирное соглашение. Договор, в частности, предусматривает полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в течение 14 месяцев. В ноябре 2020 г. Трамп сократил американский контингент уже до 4 тыс. человек.

Ранее по теме: США сообщили о выводе около трети войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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