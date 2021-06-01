США сообщили о выводе около трети войск из Афганистана

Президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции, «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».