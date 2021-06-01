США сообщили о выводе около трети войск из Афганистана
США вывели из Афганистана около трети своего военного контингента, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на центральное командование США.
«По оценкам центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в сообщении.
В командовании добавили, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами. Агентству материально-технического обеспечения Минобороны было передано 13 тыс. единиц оборудования для утилизации.
Президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции, «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».