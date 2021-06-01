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США сообщили о выводе около трети войск из Афганистана

Ведомости

США вывели из Афганистана около трети своего военного контингента, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на центральное командование США.

«По оценкам центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода», — говорится в сообщении.

В командовании добавили, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами. Агентству материально-технического обеспечения Минобороны было передано 13 тыс. единиц оборудования для утилизации.

Президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции, «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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