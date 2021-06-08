Макрон прокомментировал полученную им пощечину
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на инцидент с пощечиной и подчеркнул, что продолжит встречаться с французами, сообщает Dauphiné.
«Не будем позволять агрессивным лицам завладеть общественными дебатами. Они этого не заслуживают», — цитирует издание Макрона.
Ранее Макрон получил удар ладонью в лицо во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны. Президент республики подошел к толпе местных жителей, после чего один из них совершил нападение на главу государства. В результате инцидента задержаны два человека.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение направлено против демократии.