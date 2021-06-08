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Премьер Франции назвал пощечину Макрону ударом по демократии

Ведомости

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение на президента страны Эммануэля Макрона направлено против демократии. Его слова приводит телеканал BFM.

«Целью таких действий является демократия», — сказал он, выступая перед Национальной ассамблеи республики.

«Демократия — это дебаты, диалог, это столкновение мнений, выражение разногласий, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение», — добавил Кастекс.

Макрон получил удар ладонью в лицо во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны. Президент республики подошел к толпе местных жителей, после чего один из них совершил нападение на главу государства. В результате инцидента задержаны два человека.

Ранее по теме: Макрона ударили по лицу во время общения с публикой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных