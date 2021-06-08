Премьер Франции назвал пощечину Макрону ударом по демократии
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение на президента страны Эммануэля Макрона направлено против демократии. Его слова приводит телеканал BFM.
«Целью таких действий является демократия», — сказал он, выступая перед Национальной ассамблеи республики.
«Демократия — это дебаты, диалог, это столкновение мнений, выражение разногласий, но это никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение», — добавил Кастекс.
Макрон получил удар ладонью в лицо во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны. Президент республики подошел к толпе местных жителей, после чего один из них совершил нападение на главу государства. В результате инцидента задержаны два человека.