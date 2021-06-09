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Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов

Ведомости

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета Евросоюза, оспорив продление заморозки своих активов в 2019 г. в связи с уголовным преследованием со стороны украинских властей. Это следует из решения суда ЕС.

Согласно документу, решение Совет Евросоюза о включении Януковича и его сына в санкционные списки с последующей заморозкой активов было ошибочным, так как он «не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры». «Совет ЕС допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд общей юрисдикции отменяет оспариваемые акты в той мере, в какой они касаются Виктора и Александра Януковичей», — указывается в решении.

В то же время в суде подчеркнули, что Янукович и его сын остаются под санкциями, принятыми ЕС уже в 2021 г.

Санкции ЕС против Януковича и его сына были введены в 2014 г. и с тех пор ежегодно продлевались. Причиной таких действий Брюсселя было то, что украинские власти продолжали вести уголовное дело против Януковича за якобы имевшее место хищение государственных средств и их незаконный перевод за пределы Украины. До этого суд ЕС также признавал незаконной заморозку счетов, однако удерживал ограничительные меры, действовавшие против них с марта 2015 г. по март 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных