Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов
Согласно документу, решение Совет Евросоюза о включении Януковича и его сына в санкционные списки с последующей заморозкой активов было ошибочным, так как он «не удостоверился в том, соблюдают ли украинские власти право на защиту указанных лиц в рамках данной уголовной процедуры». «Совет ЕС допустил ошибку в оценке. Следовательно, Суд общей юрисдикции отменяет оспариваемые акты в той мере, в какой они касаются Виктора и Александра Януковичей», — указывается в решении.
В то же время в суде подчеркнули, что Янукович и его сын остаются под санкциями, принятыми ЕС уже в 2021 г.
Санкции ЕС против Януковича и его сына были введены в 2014 г. и с тех пор ежегодно продлевались. Причиной таких действий Брюсселя было то, что украинские власти продолжали вести уголовное дело против Януковича за якобы имевшее место хищение государственных средств и их незаконный перевод за пределы Украины. До этого суд ЕС также признавал незаконной заморозку счетов, однако удерживал ограничительные меры, действовавшие против них с марта 2015 г. по март 2016 г.