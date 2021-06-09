Янукович выиграл суд против Совета ЕС по делу о заморозке активов

Санкции ЕС против Януковича и его сына были введены в 2014 г. и с тех пор ежегодно продлевались. Причиной таких действий Брюсселя было то, что украинские власти продолжали вести уголовное дело против Януковича за якобы имевшее место хищение государственных средств и их незаконный перевод за пределы Украины. До этого суд ЕС также признавал незаконной заморозку счетов, однако удерживал ограничительные меры, действовавшие против них с марта 2015 г. по март 2016 г.