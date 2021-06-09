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В МИД назвали сообщения адвоката Уилана «спекулятивным подходом»

Ведомости

В России не прорабатываются какие-либо аспекты дела осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Ранее 9 июня адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что его подзащитный рассчитывает на выдворение из России, а в ответ США в порядке взаимности выдворит кого-либо из осужденных россиян. По словам адвоката, Уилан в преддверии российско-американского саммита в Женеве 16 июня просил «обратиться к президентам, которые на саммите будут обсуждать глобальные вопросы, но должны в первую очередь подумать о простых гражданах — простом американце и простом россиянине».

«Это все чисто спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита, или вне контекста саммита. В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения. Об этом можно только сожалеть», — сказал Рябков, комментируя заявление адвоката Уилана.

В июне прошлого года Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его задержали 28 декабря 2019 г. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему передали флешку с секретной информацией. При этом Уилан был уверен, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.

Ранее по теме: Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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