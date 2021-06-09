В МИД назвали сообщения адвоката Уилана «спекулятивным подходом»

«Это все чисто спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита, или вне контекста саммита. В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения. Об этом можно только сожалеть», — сказал Рябков, комментируя заявление адвоката Уилана.