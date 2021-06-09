В МИД назвали сообщения адвоката Уилана «спекулятивным подходом»
В России не прорабатываются какие-либо аспекты дела осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.
Ранее 9 июня адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что его подзащитный рассчитывает на выдворение из России, а в ответ США в порядке взаимности выдворит кого-либо из осужденных россиян. По словам адвоката, Уилан в преддверии российско-американского саммита в Женеве 16 июня просил «обратиться к президентам, которые на саммите будут обсуждать глобальные вопросы, но должны в первую очередь подумать о простых гражданах — простом американце и простом россиянине».
«Это все чисто спекулятивные подходы, они так или иначе замыкаются на работу, которую выполняют адвокаты. У нас нет никаких оснований говорить о том, что сейчас что-то прорабатывается в контексте саммита, или вне контекста саммита. В любом случае информационный фон вокруг предстоящего мероприятия насыщается сюжетами, которые к реальной жизни имеют очень мало отношения. Об этом можно только сожалеть», — сказал Рябков, комментируя заявление адвоката Уилана.
В июне прошлого года Мосгорсуд признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Его задержали 28 декабря 2019 г. Ранее адвокат Уилана говорил, что ему передали флешку с секретной информацией. При этом Уилан был уверен, что на ней фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.