В МИД назвали условия для исключения США из списка недружественных стран
Власти США должны прекратить проводить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.
«США должны прекратить проводить недружественную политику», — отметил Рябков. Он пояснил, что Вашингтон должен прекратить наступление на внешнеполитические и экономические интересы России, постоянно вмешиваться во внутренние дела страны, противодействовать партнерству с Москвой на международной арене и усилиям страны в сфере интеграции.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.
14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. В Праге в ответ заявили, что это является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но также с Евросоюзом и его союзниками. В США комментировать подобное решение Москвы не стали. 18 мая Рябков сказал, что указанный перечень в дальнейшем может быть расширен.