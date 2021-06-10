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В МИД назвали условия для исключения США из списка недружественных стран

Ведомости

Власти США должны прекратить проводить враждебную политику, чтобы Россия исключила их из списка недружественных стран, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», — отметил Рябков. Он пояснил, что Вашингтон должен прекратить наступление на внешнеполитические и экономические интересы России, постоянно вмешиваться во внутренние дела страны, противодействовать партнерству с Москвой на международной арене и усилиям страны в сфере интеграции.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать.

14 мая Россия внесла США и Чехию в список недружественных стран. В Праге в ответ заявили, что это является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с Чехией, но также с Евросоюзом и его союзниками. В США комментировать подобное решение Москвы не стали. 18 мая Рябков сказал, что указанный перечень в дальнейшем может быть расширен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных