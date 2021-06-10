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Госдеп США осудил признание ФБК экстремистской организацией

Ведомости

Госдепартамент США осудил решение признать Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) и призвал российские власти «прекратить репрессии» в отношении основателя фонда Алексея Навального и его сторонников. Об этом говорится в заявлении на сайте госдепа.

Госдеп считает, что решение российского суда «ставит сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников [Навального] по всей России под угрозу уголовного преследования и тюремного заключения».

Ведомство сравнило решение Мосгорсуда по ФБК с признанием экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В связи с этим Госдепартамент призвал власти России «прекратить злоупотреблять присвоением статуса «экстремизм» и «прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников», а также «выполнить свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод».

9 июня Мосгорсуд постановил ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом), удовлетворив соответствующий иск московской прокуратуры. Также суд запретил деятельность движения «Штабы Навального».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных