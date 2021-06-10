Госдеп США осудил признание ФБК экстремистской организацией
Госдепартамент США осудил решение признать Фонд борьбы с коррупцией экстремистской организацией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) и призвал российские власти «прекратить репрессии» в отношении основателя фонда Алексея Навального и его сторонников. Об этом говорится в заявлении на сайте госдепа.
Госдеп считает, что решение российского суда «ставит сотрудников, волонтеров и тысячи сторонников [Навального] по всей России под угрозу уголовного преследования и тюремного заключения».
Ведомство сравнило решение Мосгорсуда по ФБК с признанием экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В связи с этим Госдепартамент призвал власти России «прекратить злоупотреблять присвоением статуса «экстремизм» и «прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников», а также «выполнить свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод».
9 июня Мосгорсуд постановил ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признан иноагентом), удовлетворив соответствующий иск московской прокуратуры. Также суд запретил деятельность движения «Штабы Навального».