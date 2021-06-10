Госдеп США осудил признание ФБК экстремистской организацией

Ведомство сравнило решение Мосгорсуда по ФБК с признанием экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». В связи с этим Госдепартамент призвал власти России «прекратить злоупотреблять присвоением статуса «экстремизм» и «прекратить репрессии в отношении Навального и его сторонников», а также «выполнить свои международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и основных свобод».