Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Россия начала масштабные военные учения в районе Курил и Сахалина

Ведомости

В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах начались масштабные учения с участием 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) России, сообщает пресс-служба Минобороны. В рамках маневров отрабатывается «противоборство между двумя коалициями условных государств».

«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир (Курильская гряда. — прим.ред.), а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота (ТОФ)», — говорится в сообщении.

В пятидневных маневрах примут участие более 10 тыс. военнослужащих и до 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, а также 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Учения позволят отработать применение межвидовой группировки войск для обеспечения безопасности России на восточных рубежах. Командование осуществляет исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

«Для отработки учебных вопросов по учению смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств», — раскрывает Минобороны фабулу сценария учений.

Ранее, 17 июня, в связи с подготовкой этих учений свой протест выразила Япония. Официальный представитель МИД страны Томоюки Ёсида заявил, что маневры связаны с укреплением военного потенциала России на Курилах, а это является «неприемлемым» для Токио.

Затянувшийся спор о Южных Курилах является причиной отсутствия мирного договора между Японией и Россией. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония в соответствии с Московской декларацией возобновили дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 

Ранее по теме: Япония заявила о намерении настойчиво вести переговоры с Россией по Курилам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных