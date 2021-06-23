Россия начала масштабные военные учения в районе Курил и Сахалина

Затянувшийся спор о Южных Курилах является причиной отсутствия мирного договора между Японией и Россией. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония в соответствии с Московской декларацией возобновили дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.