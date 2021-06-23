Россия начала масштабные военные учения в районе Курил и Сахалина
В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах начались масштабные учения с участием 10 тыс. военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) России, сообщает пресс-служба Минобороны. В рамках маневров отрабатывается «противоборство между двумя коалициями условных государств».
«На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир (Курильская гряда. — прим.ред.), а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота (ТОФ)», — говорится в сообщении.
В пятидневных маневрах примут участие более 10 тыс. военнослужащих и до 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, а также 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Учения позволят отработать применение межвидовой группировки войск для обеспечения безопасности России на восточных рубежах. Командование осуществляет исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
«Для отработки учебных вопросов по учению смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств», — раскрывает Минобороны фабулу сценария учений.
Ранее, 17 июня, в связи с подготовкой этих учений свой протест выразила Япония. Официальный представитель МИД страны Томоюки Ёсида заявил, что маневры связаны с укреплением военного потенциала России на Курилах, а это является «неприемлемым» для Токио.
Затянувшийся спор о Южных Курилах является причиной отсутствия мирного договора между Японией и Россией. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония в соответствии с Московской декларацией возобновили дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.