Лавров раскритиковал позицию США после саммита в Женеве

Саммит Путина и Байдена состоялся 16 июня в Женеве. По итогам встречи лидеры стран договорились о взаимном возвращении послов. Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положительные результаты переговоров не свидетельствуют о том, что США откажутся от политики сдерживания России.