Лавров раскритиковал позицию США после саммита в Женеве
Официальные лица США после саммита президентов России и Соединенных Штатов в Женеве вернулись к прежним заявлениям, хотя в ходе встречи не возражали против диалога на основе баланса интересов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике».
Лавров рассказал, что диалог Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве был «откровенным и в целом конструктивным». Во время встречи стороны договорились начать диалог по стратегической стабильности, кибербезопасности, работе дипмиссий, судьбе заключенных граждан России и США и по региональным конфликтам. Путин отметил, что результат будет возможен на основе баланса интересов двух стран. Американская сторона не возражала против такого подхода.
«Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, выдвинули требования»», — добавил Лавров.
По его словам, «предупреждения» властей США стали сопровождаться угрозами: «Если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», — пояснил глава МИД.
Саммит Путина и Байдена состоялся 16 июня в Женеве. По итогам встречи лидеры стран договорились о взаимном возвращении послов. Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положительные результаты переговоров не свидетельствуют о том, что США откажутся от политики сдерживания России.