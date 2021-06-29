Байден заявил о необходимости стабильных отношений между Россией и США

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — заявил Байден (цитата по ТАСС). По его словам, он примет ответные меры в связи с возможными кибератаками и вмешательством в экономику США.