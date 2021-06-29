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Байден заявил о необходимости стабильных отношений между Россией и США

Ведомости

Отношения между Россией и США должны быть стабильными и предсказуемыми, страны должны сотрудничать по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата, заявил президент США Джо Байден.

«Я ясно дал понять президенту [Владимиру] Путину в России, что отношения с Америкой должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть интересы, — по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменения климата», — заявил Байден (цитата по ТАСС). По его словам, он примет ответные меры в связи с возможными кибератаками и вмешательством в экономику США.

«Мы участвуем в состязании за XXI век, за то, у кого будет сильнейшая экономика в XXI веке. И остальной мир не ждет. Нам еще многое предстоит сделать, и мы должны действовать быстро и оперативно», — отметил президент Соединенных штатов.

Президент России Владимир Путин и Байден 16 июня встретились в Женеве. По итогам встречи лидеры стран договорились о взаимном возвращении послов. Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне. После саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что положительные результаты переговоров не свидетельствуют о том, что США откажутся от политики сдерживания России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных