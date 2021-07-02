Захарова прокомментировала слова Зеленского о русских и украинцах
Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, что русские и украинцы «точно не один народ». Об этом президент заявил вчера в интервью агентству «Интерфакс-Украина». Так он ответил на слова президента России Владимира Путина, что русские и украинцы являются единым народом.
Захарова обратила внимание, что в интервью донецкой «Муниципальной газете» от 18 апреля 2014 г. Зеленский говорил: «Мы (русские и украинцы. — Прим. ред.) один народ». «В том же интервью 2014 г. Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: "Мы же не идиоты!" Очевидно, за семь лет многое изменилось», — написала Захарова.
Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ. Зеленский в ответ заявил, что если бы русские и украинцы были одним народом, в Москве бы ходили гривны, а над Госдумой развевался украинский флаг. «Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал Зеленский. Он допустил, что, «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».