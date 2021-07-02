Захарова прокомментировала слова Зеленского о русских и украинцах

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ. Зеленский в ответ заявил, что если бы русские и украинцы были одним народом, в Москве бы ходили гривны, а над Госдумой развевался украинский флаг. «Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал Зеленский. Он допустил, что, «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».