Зеленский прокомментировал слова Путина о едином народе

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ. «Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал Зеленский.