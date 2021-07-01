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Зеленский прокомментировал слова Путина о едином народе

Ведомости

Русские и украинцы не являются единым народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ. «Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал Зеленский.

Он добавил, что если бы русские и украинцы были одним народом, в Москве бы ходили гривны, а над Госдумой развевался украинский флаг. Президент добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».

Зеленский отметил, что у России и Украины должна быть одна цель: закончить войну на Донбассе и «вернуть Украине ее территории». «И еще кое-что — невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных