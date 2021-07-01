Зеленский прокомментировал слова Путина о едином народе
Русские и украинцы не являются единым народом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русский и украинский народы — единый народ. «Давайте, наконец-то, расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал Зеленский.
Он добавил, что если бы русские и украинцы были одним народом, в Москве бы ходили гривны, а над Госдумой развевался украинский флаг. Президент добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».
Зеленский отметил, что у России и Украины должна быть одна цель: закончить войну на Донбассе и «вернуть Украине ее территории». «И еще кое-что — невозможно одновременно говорить об "одном народе" и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно», — отметил он.