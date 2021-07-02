СМИ узнали про дело о шпионаже против россиян во время учений НАТО в Албании
Прокуратура Албании возбудила дело против двоих россиян, заподозренных в шпионаже во время учений НАТО в этой стране в мае текущего года. Об этом сообщают местные издания Albanian Daily News и Exit со ссылкой на документы, а также Euronews со ссылкой на источники.
Albanian Daily News отмечает, что россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова, посетивших Албанию в мае-июне во время учений НАТО Defender Europe-2021, подозревают в сборе секретных сведений. Еще во время маневров прокуратура поручила полиции вести негласное наблюдение за отелем класса «люкс» в Тиране, столице Албании. Там 12 мая на время поселился Черкасов, после чего, по данным собеседников Euronews, отправился в город Дуррес на Адриатическом море, где проходила часть учений. Через три дня он покинул страну.
Буданов, как сообщает Exit, въехал в Албанию со стороны Северной Македонии и направился в приморский город Влера, рядом с которым проходила часть маневров. Он представился бизнесменом, желающим инвестировать в объекты в городе, но после окончания учений покинул город, не сделав никаких вложений.
Кроме того, в шпионаже подозревают и пятерых граждан Чехии. Они якобы фотографировали участвовавших в учениях военнослужащих НАТО. Чехи въехали в Албанию до начала учений, 1 мая, и оставались в стране десять дней. По данным GPS, которые получила албанская прокуратура, на арендованном автомобиле они объезжали окрестности военных баз и делали небольшие остановки у таких объектов.
Посольство России в Албании и российский МИД пока не комментировали эту информацию.
В середине июня МИД Латвии уведомил российское посольство о задержании россиянина Г.В. Силонова в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности страны. Подробностей вменяемых ему преступлений не сообщалось. Кроме того, по подозрению в шпионаже в пользу России был арестован депутат латвийского сейма Янис Адамсонс. Ему вменяется ознакомление властей РФ с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также передача неких сведений после посещения восточной границы Латвии.