СМИ узнали про дело о шпионаже против россиян во время учений НАТО в Албании

Albanian Daily News отмечает, что россиян Георгия Буданова и Владислава Черкасова, посетивших Албанию в мае-июне во время учений НАТО Defender Europe-2021, подозревают в сборе секретных сведений. Еще во время маневров прокуратура поручила полиции вести негласное наблюдение за отелем класса «люкс» в Тиране, столице Албании. Там 12 мая на время поселился Черкасов, после чего, по данным собеседников Euronews, отправился в город Дуррес на Адриатическом море, где проходила часть учений. Через три дня он покинул страну.