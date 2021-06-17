В Латвии подтвердили арест россиянина в рамках дела о шпионаже

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Латвии возбудила против Адамсона уголовное дело по подозрению в передаче им данных в Россию в течение последних четырех лет. Ему вменяется ознакомление властей РФ с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также передача неких сведений после посещения восточной границы Латвии. Также депутата подозревают в ознакомлении Москвы с позицией Балтийской Ассамблеи против газопровода «Северный поток — 2». В СНБ полагают, что для передачи информации Адамсон использовал свой парламентский компьютер. Всего в уголовном деле против депутата насчитывается около 40 эпизодов.