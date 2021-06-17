В Латвии подтвердили арест россиянина в рамках дела о шпионаже
Министерство иностранных дел Латвии уведомило российское посольство о задержании россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности страны, сообщили в дипмиссии.
«Посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с настоятельной просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В. Силонова, а также сообщить место его содержания. 17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности ЛР», — приводят заявление посольства «РИА Новости».
Уточняется, что Силонов, родившийся в 1963 г., был задержан в 9 июня в международном аэропорту Риги сотрудниками правоохранительных органов Латвии. По решению суда мужчина арестован на два месяца.
Ранее, 11 июня, агентство Leta сообщило об аресте депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Уточнялось, что под стражу взят еще один человек, однако информация о нем не раскрывалась.
Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Латвии возбудила против Адамсона уголовное дело по подозрению в передаче им данных в Россию в течение последних четырех лет. Ему вменяется ознакомление властей РФ с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также передача неких сведений после посещения восточной границы Латвии. Также депутата подозревают в ознакомлении Москвы с позицией Балтийской Ассамблеи против газопровода «Северный поток — 2». В СНБ полагают, что для передачи информации Адамсон использовал свой парламентский компьютер. Всего в уголовном деле против депутата насчитывается около 40 эпизодов.