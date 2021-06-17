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В Латвии подтвердили арест россиянина в рамках дела о шпионаже

Ведомости

Министерство иностранных дел Латвии уведомило российское посольство о задержании россиянина в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности страны, сообщили в дипмиссии.

«Посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с настоятельной просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В. Силонова, а также сообщить место его содержания. 17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности ЛР», — приводят заявление посольства «РИА Новости».

Уточняется, что Силонов, родившийся в 1963 г., был задержан в 9 июня в международном аэропорту Риги сотрудниками правоохранительных органов Латвии. По решению суда мужчина арестован на два месяца.

Ранее, 11 июня, агентство Leta сообщило об аресте депутата латвийского сейма Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России. Уточнялось, что под стражу взят еще один человек, однако информация о нем не раскрывалась.

Ранее Служба национальной безопасности (СНБ) Латвии возбудила против Адамсона уголовное дело по подозрению в передаче им данных в Россию в течение последних четырех лет. Ему вменяется ознакомление властей РФ с общедоступными документами (поправками к законам, информацией об армейских закупках в бюджете), а также передача неких сведений после посещения восточной границы Латвии. Также депутата подозревают в ознакомлении Москвы с позицией Балтийской Ассамблеи против газопровода «Северный поток — 2». В СНБ полагают, что для передачи информации Адамсон использовал свой парламентский компьютер. Всего в уголовном деле против депутата насчитывается около 40 эпизодов.

Ранее по теме: Депутата сейма Латвии арестовали по обвинению в шпионаже в пользу России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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