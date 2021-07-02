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В Кремле рассказали о работе с обращениями граждан по итогам прямой линии

Ведомости

Президент России Владимир Путин положительно оценил прошедшую прямую линию и отдал все необходимые распоряжения, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент оценил весьма положительно. Это первое. Главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений», – сказал Песков.

Не дожидаясь перечня поручений, многие главы регионов и ведомств начали оперативно разбираться с проблемами, попросили поделиться массивом вопросов граждан, чтобы в дальнейшем заняться решением каждого из них. Звонки и обращения россиян также будет обрабатывать Общероссийский народный фронт (ОНФ).

«На это уйдет время, это нереально сделать в одночасье, но, тем не менее, исчерпывающая работа будет проводиться», – заверил он. Главная цель таких мероприятий – сделать так, чтобы эффективные действия властей совершались по мере возникновения проблем и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт с ними, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Прямая линия президента Владимира Путина прошла 30 июня в 18-й раз и продолжалась в прямом эфире 3 часа 43 минуты.

Ранее по теме: Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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