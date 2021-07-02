В Кремле рассказали о работе с обращениями граждан по итогам прямой линии
Президент России Владимир Путин положительно оценил прошедшую прямую линию и отдал все необходимые распоряжения, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент оценил весьма положительно. Это первое. Главное, что он уже отдал все необходимые распоряжения, сейчас готовится перечень поручений», – сказал Песков.
Не дожидаясь перечня поручений, многие главы регионов и ведомств начали оперативно разбираться с проблемами, попросили поделиться массивом вопросов граждан, чтобы в дальнейшем заняться решением каждого из них. Звонки и обращения россиян также будет обрабатывать Общероссийский народный фронт (ОНФ).
«На это уйдет время, это нереально сделать в одночасье, но, тем не менее, исчерпывающая работа будет проводиться», – заверил он. Главная цель таких мероприятий – сделать так, чтобы эффективные действия властей совершались по мере возникновения проблем и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт с ними, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Прямая линия президента Владимира Путина прошла 30 июня в 18-й раз и продолжалась в прямом эфире 3 часа 43 минуты.