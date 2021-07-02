В Кремле рассказали о работе с обращениями граждан по итогам прямой линии

«На это уйдет время, это нереально сделать в одночасье, но, тем не менее, исчерпывающая работа будет проводиться», – заверил он. Главная цель таких мероприятий – сделать так, чтобы эффективные действия властей совершались по мере возникновения проблем и чтобы граждане имели постоянный прямой контакт с ними, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.