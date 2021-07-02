Песков прокомментировал слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что, если бы русские и украинцы были единым народом, над Госдумой бы развевался сине-желтый флаг.
«Конечно, не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы даже хоть как-то проанализировать, почему были сказаны такие слова. С другой стороны, может, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже исключать не могу. Да, звучит странно», — сказал Песков.
На вопрос, есть ли у властей России желание разместить российский флаг где-то на Украине, Песков ответил: «Нет, у нас нет желания российский флаг разместить на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины».
Пресс-секретарь президента добавил, что подобные заявления не укладываются в процесс подготовки к встрече на высшем уровне. «Подобные, конечно же, заявления никак не укладываются в процесс подготовки к встрече, да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», — добавил Песков.
Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы – единый народ. Зеленский не согласился со словами Путина. В интервью «Интерфакс-Украина» президент Украины отметил, что, если бы русские и украинцы были одним народом, в России бы использовали гривны, а над Госдумой развевался бы украинский флаг. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Зеленский поменял свою позицию: в 2014 г. он выражал ту же мысль, что и Путин.