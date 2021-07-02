Песков прокомментировал слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы – единый народ. Зеленский не согласился со словами Путина. В интервью «Интерфакс-Украина» президент Украины отметил, что, если бы русские и украинцы были одним народом, в России бы использовали гривны, а над Госдумой развевался бы украинский флаг. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Зеленский поменял свою позицию: в 2014 г. он выражал ту же мысль, что и Путин.