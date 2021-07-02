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Песков прокомментировал слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что, если бы русские и украинцы были единым народом, над Госдумой бы развевался сине-желтый флаг.

«Конечно, не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы даже хоть как-то проанализировать, почему были сказаны такие слова. С другой стороны, может, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже исключать не могу. Да, звучит странно», — сказал Песков.

На вопрос, есть ли у властей России желание разместить российский флаг где-то на Украине, Песков ответил: «Нет, у нас нет желания российский флаг разместить на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины».

Пресс-секретарь президента добавил, что подобные заявления не укладываются в процесс подготовки к встрече на высшем уровне. «Подобные, конечно же, заявления никак не укладываются в процесс подготовки к встрече, да и к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», — добавил Песков.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы – единый народ. Зеленский не согласился со словами Путина. В интервью «Интерфакс-Украина» президент Украины отметил, что, если бы русские и украинцы были одним народом, в России бы использовали гривны, а над Госдумой развевался бы украинский флаг. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Зеленский поменял свою позицию: в 2014 г. он выражал ту же мысль, что и Путин.

Ранее по теме: Захарова прокомментировала слова Зеленского о русских и украинцах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных