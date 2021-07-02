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Росгвардия проведет учения по нейтрализации угроз госбезопасности

Ведомости

Росгвардия проведет в нескольких регионах страны крупные оперативно-стратегические учения «Заслон–2021», в ходе которых будут отработаны учебные задачи по нейтрализации угроз государственной безопасности России, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе учений планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России», – говорится в сообщении. Учения пройдут с 12 по 30 июля с целью проверки готовности войск, повышения уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. Они проводятся для подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад–2021», которые пройдут в сентябре.

В конце июня в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах начались масштабные учения с участием 10 000 военнослужащих Восточного военного округа России. В рамках маневров отрабатывалось «противоборство между двумя коалициями условных государств».

Ранее по теме: Россия начала масштабные военные учения в районе Курил и Сахалина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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