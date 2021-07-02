Росгвардия проведет учения по нейтрализации угроз госбезопасности
Росгвардия проведет в нескольких регионах страны крупные оперативно-стратегические учения «Заслон–2021», в ходе которых будут отработаны учебные задачи по нейтрализации угроз государственной безопасности России, сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе учений планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России», – говорится в сообщении. Учения пройдут с 12 по 30 июля с целью проверки готовности войск, повышения уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. Они проводятся для подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад–2021», которые пройдут в сентябре.
В конце июня в акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах начались масштабные учения с участием 10 000 военнослужащих Восточного военного округа России. В рамках маневров отрабатывалось «противоборство между двумя коалициями условных государств».