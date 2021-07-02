Росгвардия проведет учения по нейтрализации угроз госбезопасности

«В ходе учений планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России», – говорится в сообщении. Учения пройдут с 12 по 30 июля с целью проверки готовности войск, повышения уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства. Они проводятся для подготовки к совместным стратегическим учениям «Запад–2021», которые пройдут в сентябре.