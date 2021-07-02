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Лаврову направили списки россиян для возможного обмена заключенными с США

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила министру иностранных дел России Сергею Лаврову списки заключенных в США граждан России для возможного обмена, сообщает ТАСС.

«Татьяна Николаевна Москалькова направила списки [заключенных в США россиян для возможного обмена] министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову», — сообщили в аппарате омбудсмена.

16 июня по итогам российско-американского саммита в Женеве президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по теме заключенных россиян в США и американцев в России.

По словам главы российского государства, МИД России и госдепартамент США займутся обсуждением этого вопроса.

Ранее по теме: Лавров раскритиковал позицию США после саммита в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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