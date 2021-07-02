Лаврову направили списки россиян для возможного обмена заключенными с США
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила министру иностранных дел России Сергею Лаврову списки заключенных в США граждан России для возможного обмена, сообщает ТАСС.
«Татьяна Николаевна Москалькова направила списки [заключенных в США россиян для возможного обмена] министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову», — сообщили в аппарате омбудсмена.
16 июня по итогам российско-американского саммита в Женеве президент России Владимир Путин сообщил, что Москва и Вашингтон могут найти компромиссы по теме заключенных россиян в США и американцев в России.
По словам главы российского государства, МИД России и госдепартамент США займутся обсуждением этого вопроса.