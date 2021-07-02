Путин рассказал Макрону о переговорах с Байденом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Среди тем, затронутых президентами, — отношения России и Евросоюза, внутриукраинский кризис и результаты российско-американского саммита в Женеве.
«Проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей. Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — говорится в сообщении Кремля.
В контексте ситуации на Украине президенты двух стран высказались за активизацию переговорного процесса для реализации минских договоренностей. Путин указал, что Киев своими действиями их «фактически саботирует».
«В связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах. Президенты России и Франции также предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей», — добавили в Кремле.
Помимо этого стороны в своем разговоре затронули реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., тематику ливийского урегулирования, а также двустороннее сотрудничество по международным темам.