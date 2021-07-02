Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Путин рассказал Макрону о переговорах с Байденом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Среди тем, затронутых президентами, — отношения России и Евросоюза, внутриукраинский кризис и результаты российско-американского саммита в Женеве.

«Проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей. Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — говорится в сообщении Кремля.

В контексте ситуации на Украине президенты двух стран высказались за активизацию переговорного процесса для реализации минских договоренностей. Путин указал, что Киев своими действиями их «фактически саботирует».

«В связи с проявленным Эммануэлем Макроном интересом Владимир Путин рассказал об основных итогах состоявшейся 16 июня в Женеве российско-американской встречи в верхах. Президенты России и Франции также предметно обсудили тематику двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической области, а также в сфере энергетики и культурно-гуманитарных связей», — добавили в Кремле.

Помимо этого стороны в своем разговоре затронули реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., тематику ливийского урегулирования, а также двустороннее сотрудничество по международным темам.

Ранее по теме: Меркель предложила запустить новый формат переговоров с Россией

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных