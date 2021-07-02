Путин рассказал Макрону о переговорах с Байденом

«Проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития российско-еэсовских связей. Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, разрешение региональных конфликтов, способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений России и ЕС, возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как подчеркнул Владимир Путин, Россия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза», — говорится в сообщении Кремля.