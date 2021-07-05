Украина внесла Дмитрия Губерниева в список угроз нацбезопасности

Украинский минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в который вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.