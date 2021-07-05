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Украина внесла Дмитрия Губерниева в список угроз нацбезопасности

Ведомости

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны, сообщил ТАСС. Также в список были включены российский режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко.

23 июня в список был включен народный артист России Филипп Киркоров, 27 июня по просьбе СБУ он был исключен из перечня. Минкульт обратил внимание, что в своих письмах СБУ не назвала ни причину включения Киркорова в список, ни причину исключения из него.

Украинский минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в который вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее по теме: Украина исключила Киркорова из перечня угрожающих нацбезопасности лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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