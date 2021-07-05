Украина внесла Дмитрия Губерниева в список угроз нацбезопасности
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны, сообщил ТАСС. Также в список были включены российский режиссер Олег Джураев, актриса и телеведущая Анна Пескова и актер Роман Юрченко.
23 июня в список был включен народный артист России Филипп Киркоров, 27 июня по просьбе СБУ он был исключен из перечня. Минкульт обратил внимание, что в своих письмах СБУ не назвала ни причину включения Киркорова в список, ни причину исключения из него.
Украинский минкульт обнародовал черный список деятелей культуры в 2015 г., в который вошли в том числе российские исполнители. С годами список регулярно пополнялся. В настоящий момент в него включен 201 человек. Перечень составляет министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.