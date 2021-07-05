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Путин и новый премьер Израиля Беннет обсудили борьбу с коронавирусом

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, затронули ряд тем региональной повестки дня.

«Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу», — добавили в Кремле.

Помимо этого, Путин пожелал Беннетту успехов на новом посту. Стороны договорились о поддержании дальнейших контактов.

Нафтали Беннет занял должность премьер-министра Израиля 13 июня 2021 г. На этом посту он сменил Биньямина Нетаньяху, который являлся главой правительства страны последние 12 лет.

Ранее по теме: В Израиле вернулись к ношению масок из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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