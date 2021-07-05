Путин и новый премьер Израиля Беннет обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены предпринимаемые в России и Израиле меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Затрагивался также ряд тем региональной повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы.
Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, затронули ряд тем региональной повестки дня.
«Внимание, в частности, уделено общей задаче сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны, противодействия попыткам пересмотра ее итогов, героизации нацизма, отрицания Холокоста и решающего вклада Красной Армии в Победу», — добавили в Кремле.
Помимо этого, Путин пожелал Беннетту успехов на новом посту. Стороны договорились о поддержании дальнейших контактов.
Нафтали Беннет занял должность премьер-министра Израиля 13 июня 2021 г. На этом посту он сменил Биньямина Нетаньяху, который являлся главой правительства страны последние 12 лет.